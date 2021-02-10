Beşiktaş'ta 3 imza birden! Üçünün de işi zor

Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna kattığı Rosier, Ghezzal ve Montero'yu almak istiyor ama...

10 Şubat 2021 Çarşamba - 8:45
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Beşiktaş Kulübü, performanslarıyla sınıfı geçen Rosier, Montero ve Ghezzal'ın bonservisini almak için kolları sıvadı! Sabah'ın haberine göre, Sporting'den 200 bin Euro'ya kiralanan Valentin Rosier'i Portekiz ekibi Beşiktaş'a gönderirken sözleşmesine Dijon'a kendilerinin ödediği 5 milyon Euro bonservis rakamını satın alma opsiyonu olarak koydu. 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Sporting, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor. Leicester City'den kiralanan ve yeniden kariyerinin zirve günlerine dönen Rachid Ghezzal'da da benzer durum mevcut.
 
MONTERO'DA İŞİ ZOR
 
Kartal, İngiliz ekibiyle 2022'de sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Cezayirli için, 2-3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da karşılığında ciddi bonservis beklentisi mevcut. Ghezzal'ın bonservis konusunda anlaşılması halinde Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. Francisco Montero'yu kiralarken sözleşmesine %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Sezon bitmeden 22 yaşındaki İspanyol stoper için opsiyonda yer alan bonservisi düşürmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid ile geçmişten gelen ilişkilerini kullanarak maliyeti aşağı çekmek istiyor.

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Etiketler: montero ghezzal rosier beşiktaş
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