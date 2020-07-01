Beşiktaş'ta 38 Milyon TL'lik ayrılık kararı!

Kalmaları halinde toplam 38 milyon TL garanti para alacak Diaby, Boateng ve Elneny’nin sözleşmelerini yenilemeyecek.

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:10 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 8:14
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Ekonomik koşullar nedeniyle futbol takımının bütçesini 30 milyon Euro’lara indirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda yüksek maaş alan futbolcularla yolları ayırmaya çalışan Beşiktaş yönetimi, kiralık oyuncular konusundaki kararını verdi.
 
Siyah beyazlılar, Diaby, Boateng ve Elneny ile sözleşme yenilemeyecek. Beşiktaş yönetiminin bu kritik kararında futbolcuların ücretleri büyük rol oynadı.
 
Bir sezon daha kalmaları halinde Elneny ve Boateng 1.7’şer milyon Euro, Diaby ise 1.5 milyon Euro alacak. Bu oyuncuların ayrılması toplam 4.9 milyon Euro (38 milyon TL) tasarruf edilmesini sağlayacak. Ocak ayında kiralanan Boateng’in sözleşmesi, 10 maçta 45’er dakika forma giymesi halinde 1 yıl uzayacaktı. Ancak siyah beyazlılar Ganalı ile görüşerek bu maddeyi iptal ettirdi. Boateng, sezonun bitince Fiorentina’ya dönecek. (Hürriyet)
 
 
 

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