Beşiktaş'ta 4 futbolcunun lisansı çıkarılmadı

13 Ekim 2020 Salı - 21:56
| Son Güncelleme : 13 10 2020 - 21:58
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için A takım listesini yayımladı.
Kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş
'ta Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens, kadroya dahil edilmedi.
Siyah-beyazlıların A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Francisco Montero, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı
Orta saha:
Bernard Mensah, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Kevin Nkoudou, Ajdin Hasic, Necip Uysal
, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Almos Kaan Kalafat, Atiba Hutchinson, Emirhan Delibaş
Forvet: Vincent Aboubakar, Güven Yalçın, Cyle Larin