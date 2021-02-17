Beşiktaş'ta 4 yıldız geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftayı BAY olarak geçirecek olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına maç sonrasında 3 gün izin verdi. 27. haftada Denizli spor’la oynayacakları mücadelenin hazırlıklarına cuma günü başlayacak olan Beşiktaş , bu süreçte hem güç depolayacak hem de eksiklerini kapatma şansı yakalayacak.

Önceki gün oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde kart cezalı olmaları sebebiyle yer almayan Domagoj Vida ve Fabrice N’Sakala, takımlarına Denizli mücadelesiyle beraber geri dönecek. Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup da idman eksiklerini kapatıp tekrar kadrodaki yerlerini alacak. Sol diz iç bağında kısmi yırtık bulunan ve tedavisine devam edilen Francisco Montero’nun ise geri dönüşü Mart ayını bulacak.

Bu sezon ligdeki takım sayısının 21’e yükseltmesi sonrasında tüm kulüpler gibi yoğun bir maç trafiğine giren Beşiktaş, BAY haftasında uzun süre sonra ilk kez dinlenme şansı yakalayacak.