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Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Erzurum kadrosunda yer almadı...

Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Erzurum kadrosunda yer almadı...

Beşiktaş'ın bu hafta Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroya sakatlığı bulunan Aboubakar ile cezalı Souza alınmadı.

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Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Aboubakar ve sarı kart cezalısı Josef de Souza kafilede yer almadı. 
 
Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
 
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre
 

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Etiketler: Beşiktaş Aboubakar Erzurum
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