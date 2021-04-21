Beşiktaş'ta Aboubakar şoku!

Dün akşam Sivasspor maçında sakatlanan Aboubakar için Beşiktaş'tan açıklama geldi.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 14:02
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Sivasspor maçında sakatlanan Kamerunlu golcünün 2 maç sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten de resmi bir açıklama geldi.
 
BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
 
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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