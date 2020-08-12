Beşiktaş'ta Atiba gelişmesi!

Kartal kısa süre içinde Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenileyecek. Siyah-beyazlı teknik heyet henüz imza atmadığı için antrenmanlara çıkamayan Kanadalı futbolcunun, PAOK maçında mutlaka sahada olmasını istiyor.

Deneyimli oyuncuyla maddi konuda yaşanan sıkıntının birkaç gün içinde çözüleceği belirtilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, yeni sözleşme konusunda acele edilmesini istediği öğrenildi.

Yönetim, Atiba’nın yanı sıra N’Sakala ve Welinton transferlerine de en geç hafta sonuna kadar resmiyet kazandıracak.