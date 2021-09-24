Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson: Uyuşukluk oldu, daldık...

Bu maçı unutup Ajax maçına hazırlanmaları gerektiğini belirten Atiba, Buraya iyi oynayıp galibiyet almaya geldik ama mağlubiyetle ayrılıyoruz. Aslında ilk yarı iyi başladık, golü de bulduk ama ondan sonra uyuşukluk oldu, daldık, golü yedik. 2. golü yedik. Devam etmemiz lazım, uzun bir lig var. Ajax liginin en iyi takımı, Avrupa 'da da son senelerde iyi sonuç alan, topa sahip olan bir takım. O maça hazır olmalıyız, eksik oyuncularımızdan mümkün olduğu kadar geri dönen olursa iyi olacak. Doğru mantalite ile iyi hazırlanmamız lazım." diye konuştu.

Güven ise "Bu işin içinde mağlubiyet de var. Her zaman kazanamazsın. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama bugün yeterince şanslara giremedik." dedi.