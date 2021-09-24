Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson: Uyuşukluk oldu, daldık...

Beşiktaş'ın Altay'la karşılaştığı maçta 300. kez siyah beyazlı formayı giyen Atiba Hutchinson ve takımının tek golünü kaydeden Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2021 Cuma - 22:33
İLGİLİ HABERLER
Mustafa Denizli: Sergen ile dertleştik, kimsenin başına gelmesin... Sergen Yalçın maç sonunda konuştu: Futbolu çok bilen arkadaşlar var Altay: 2 - Beşiktaş: 1 Omar Elabdellaoui geri döndü 'Durumu iyi değil! Sörloth şoku

Bu maçı unutup Ajax maçına hazırlanmaları gerektiğini belirten Atiba, Buraya iyi oynayıp galibiyet almaya geldik ama mağlubiyetle ayrılıyoruz. Aslında ilk yarı iyi başladık, golü de bulduk ama ondan sonra uyuşukluk oldu, daldık, golü yedik. 2. golü yedik. Devam etmemiz lazım, uzun bir lig var. Ajax liginin en iyi takımı, Avrupa'da da son senelerde iyi sonuç alan, topa sahip olan bir takım. O maça hazır olmalıyız, eksik oyuncularımızdan mümkün olduğu kadar geri dönen olursa iyi olacak. Doğru mantalite ile iyi hazırlanmamız lazım." diye konuştu.
 
Güven ise "Bu işin içinde mağlubiyet de var. Her zaman kazanamazsın. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama bugün yeterince şanslara giremedik." dedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
11 eksikli Beşiktaş, Altay deplasmanından çıkamadı! Yıldız futbolcunun 45 dakikada 19 top kaybı çıldırttı 11 eksikli Beşiktaş, Altay deplasmanından çıkamadı! Yıldız futbolcunun 45 dakikada 19 top kaybı çıldırttı
Süper Lig başkanından Emre Belözoğlu hakkında şok ifadeler! 'Kapıdan içeri sokmam'Süper Lig başkanından Emre Belözoğlu hakkında şok ifadeler! 'Kapıdan içeri sokmam' Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in ocakta göndereceği 3 yıldızı açıkladı! 'Demek ki biz gideceğiz...'Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in ocakta göndereceği 3 yıldızı açıkladı! 'Demek ki biz gideceğiz...' Galatasaray camiasında deprem etkisi yaratacak iddia! 'Taraftar ocak ayını beklemez Fatih Terim 2 hafta daha sallanırsa...'Galatasaray camiasında deprem etkisi yaratacak iddia! 'Taraftar ocak ayını beklemez Fatih Terim 2 hafta daha sallanırsa...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.