Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadroya alınmadı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı.

26 Eylül 2020 Cumartesi - 15:23
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fraport Tav Antalyaspor maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın İttifak Holding Konyaspor müsabakasının kadrosuna alınmadığını açıkladı.
 
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü
 
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Atiba Atiba Hutchinson
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