Beşiktaş'ta ayrılık! Geri dönüyor

Beşiktaş'ta eski günlerine dönemeyen Oğuzhan Özyakup Feyenoord'la anlaşmak üzere.

20 Ekim 2020 Salı - 9:59
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Geçtiğimiz sezon kiralanan, bu sezon da şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlılar yeniden kolları sıvadı.
 
FEYENOORD BEKLENİYOR
 
Beşiktaşlı yetkililer Feyenoord'un kapısını çalarak, milli oyuncuyu yeniden isteyip istemediklerini sordu.
 
Hollanda ekibi Feyenoord ise Oğuzhan'dan vazgeçmediğini ancak bonservis bedeli ödenmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi.
 
Siyah-beyazlılar da bunun üzerine takas konusunu gündeme getirdi ve beklemeye geçti.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: oğuzhan özyakup feyenoord beşiktaş
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