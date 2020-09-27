Beşiktaş'ta ayrılık! N'Koudou, QPR'ye...

Championship ekibi, Beşiktaşlı N'Koudou'yu transfer etmek için devreye girdi. Hafta arası teklifte bulunmaları bekleniyor.

27 Eylül 2020 Pazar - 23:35
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Lens kadro dışı bırakıldı! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Arayış içerisindeyiz Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda biraz bonkör davrandı Galatasaray'da Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı! Galatasaray'da Belhanda'dan transfer açıklaması

İngiltere Championship Ligi takımlarından QPR, Beşiktaşlı N'Koudou'ya talip oldu.
 
Siyah-beyazlılarda henüz bekleneni veremeyen ve özellikle sakatlık problemleri nedeniyle istikrarsız bir görüntü çizen N'Koudou, yeni sezonda sakatlığı nedeniyle son maçlarda görev yapamadı.
 
TV72'in haberine göre hücum hattını güçlendirmek isteyen QPR, N'Koudou'yu listesine aldı. İngiliz ekibinin kiralama formülünü de düşündüğü ve hafta arası Beşiktaş'a teklif iletebileceği iddia edildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından şok görüntü! Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından şok görüntü!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelenek bozulmadı! Bir kez daha...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gelenek bozulmadı! Bir kez daha... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay oldu! Luyindama...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olay oldu! Luyindama... Beşiktaş'ın kabusu oldu! Sergen Yalçın döneminde bir ilk...Beşiktaş'ın kabusu oldu! Sergen Yalçın döneminde bir ilk...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.