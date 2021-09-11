Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı öncesi Vida ve Teixeira şoku

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçta, Vida ve Alex Teixeira sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 20:46 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 21:09
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Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın henüz başında bileğinden sakatlanan Hırvat stoper, kendisini denemek için sahaya dönse de oyuna devam edemedi. Bir hayli acı çektiği gözlenen tecrübeli oyuncu, 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.
 
Vida'nın ardından Alex Teixeira sakatlandı. Son Karagümrük maçında sakatlık yaşayıp çıkan ve Malatya karşısına ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı 10 numara, 35. dakikda Kubilay ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı Oyuna devam eden Teixeira, kısa süre sonra kendisini yere bıraktı, yıldız oyuncunun yerine yerine Can Bozdoğan girdi.
 
İki futbolcunun durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
 
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek.

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