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Beşiktaş'ta can sıkıcı sakatlık! B.Dortmund maçında Nkoudou yok

Beşiktaş'ta can sıkıcı sakatlık! B.Dortmund maçında Nkoudou yok

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Nkoudou B.Dortmund karşısında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta bu akşam saat 19.45'te oynanacak Borussia Dortmund maçı öncesi şok gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Kevin Nkoudou, zorlu mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi. 
 
İşte kulüpten yapılan açıklama: "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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Etiketler: Nkoudou beşiktaş
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