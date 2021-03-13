Beşiktaş'ta Cenk Tosun antrenmanda çıkmadı

Dün Başakşehir'i yenip derbiye hatasız giren Beşiktaş'ta Cenk Tosun antrenmanda yer almadı.

13 Mart 2021 Cumartesi - 14:21
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'da Medipol Başakşehir ile oynayacağı yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de 3-2 mağlup ettiği rakibi ile kupada finale kalma mücadelesi verecek.
 
NTV'nin haberine göre Beşiktaş'ta tedavisi süren Cenk Tosun, son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan Cenk, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
 
29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.
 

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Etiketler: cenk tosun beşiktaş
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