Beşiktaş'ta Cenk Tosun depremi!

11 Nisan 2021 Pazar - 20:49
| Son Güncelleme : 11 04 2021 - 21:22
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun
, Erzurumspor
maçının 74. dakikasında ciddi bir şekilde sakatlandı. Sağ dizinde problem yaşayan Cenk acı içinde yerde kalırken, oyun
u sedye ile terk etti. Milli oyuncunun sezonu kapattığı kaydedildi.
BB Erzurumspor ile Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşan Beşiktaş
'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor.
Mücadelenin 74. dakikasında girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası acı içinde yerde kalan Cenk'e sağlık
görevlileri hemen müdahale etti. Sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Cenk müdahalelerin ardından sedyeyle oyun kenarına alındı.
SEZONU KAPATTI
Son düdükle birlikte hastaneye götürülen Cenk Tosun'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.