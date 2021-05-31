Beşiktaş'ta dev Sergen Yalçın - Ahmet Nur Çebi zirvesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çeşme’deki tatilini tamamlayarak bu hafta siyah-beyazlı yönetim ile görüşmelere başlayacak. Sözleşmesi bugün sona erecek olan başarılı çalıştırıcı, yeni bir mukavele için Başkan Ahmet Nur Çebi’nin şartlarını dinleyecek. Sergen Yalçın’ın parasal konular dışında bir takım isteklerinin de olacağı dile getirildi.

‘Çok büyük bir yürek’



Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü, teknik direktör Sergen Yalçın’ı göklere çıkardı. Siyah-beyazlı teknik adam, “Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O çok başka bir seviyede. Sergen Yalçın varsa, mayıslar, haziranlar, ocaklar değişir” diye konuştu.

