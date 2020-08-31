Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Geliyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadrosunu; Fabrice N’Sakala, Welinton ve Bernard Mensah’la güçlendiren Siyah-Beyazlılar, takıma 6 yeni isim daha kazandırmak için düğmeye bastı. İlk olarak stoper hattını Atletico Madrid ’in 21 yaşındaki oyuncusu Francisco Montero’yla dolduran Beşiktaş Yönetimi’nin, 1 sezonluğuna kiralanan savunmacıyı bugün İstanbul ’a getirmesi bekleniyor.

Montero’nun ardından gözünü forvet transferine çeviren Kara Kartal, bu konuda da İspanya ’dan gelecek habere kilitlendi. Geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Roma ’da kiralık olarak forma giyen Atletico’lu Nikola Kalinic için çalışma başlatan yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini alıp İstanbul’a gelmesini bekliyor.

NAZIM VE GÖKHAN'DA SON DURUM

Kale bölgesine de yeni bir takviye yapmak için uzun süredir arayış içerisinde bulunan Kara Kartal, Çaykur Rizespor ’un Milli file bekçisi Gökhan Akkan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, 25 yaşındaki eldiven için kadrosunda bulunan oyunculardan birkaçını takasta kullanmayı amaçlıyor. Sağ bek mevkii için düşünülen Antalyaspor ’lu Nazım Sangare için ısrarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncunun kulübünü ikna etmek için temaslara başladı. Sağ kanat hattında ise Gökhan Töre’yle her konuda anlaşan ve kulübü Yeni Malatyaspor’la bağlarını koparmasını bekleyen Beşiktaş, böylelikle 6 transferinden 3’ünü Türk oyuncularla yapmayı amaçlıyor.

AYRILIKLAR DA ŞEKİLLENİYOR

Mevcut kadrosunda; Vida, Welinton, Roco, Mirin, N’Sakala, Douglas, Atiba, Ljajic, Mensah, N’Koudou, Boyd, Lens, Hasic ve Larin’i bulunduran Siyah-Beyazlılar’ın, yabancı transferi yapabilmek için 14 kişilik listesini boşaltması gerekiyor. Montero ve Kalinic’e ek olarak ön libero hattı için de Stoke City’den Badou Ndiaye’yi gözüne kestiren ve İngiliz ekibinden kiralamaya çalışan Beşiktaş, bu 3 hamlesi için aynı sayıda yabancısıyla yollarını ayırmak zorunda. İsimat Mirin ve Enzo Roco’yla yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan Kara Kartal’ın, Tyler Boyd ya da Jeremain Lens ikilisinden birini de göndermeyi planladığı ifade edildi. (Fanatik)