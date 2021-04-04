Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan maç sonrası flaş hakem tepkisi!

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

04 Nisan 2021 Pazar - 21:19
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Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları;
 
VAR, sarı karta karışmıyor ama burada pozisyon zaten hakem Halil Umut Meler'in önünde... Önce koşarak geliyor, sonra duruyor
 
HODRİ MEYDAN, ATASINLAR BAKALIM
 
MHK, Halil Umut Meler'i atamak istiyorsa haftaya da bizim maçımıza atasın. Hodri meydan, atasınlar bakalım
 
SAVAŞ AÇMAK İSTİYORSA...
 
MHK, Beşiktaş'a karşı bir savaş açmak istiyorsa Halil Umut Meler'i bir kez daha Beşiktaş maçına atayacaktır
 
HAKEMİ DE YENERİZ
 
Halil Umut Meler'i isterlerse 4-5 kez daha atasınlar. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, plan yapanları yeneriz, herkese yeneriz

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