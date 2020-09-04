Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret!

Yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırması gereken Beşiktaş ’ta kendilerine takım bulmaları istenen oyun cuların ayrılmaya niyeti yok.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın geçen sezon verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yöneticiler sözleşmeleri devam eden Mirin ve Roco’nun menajerlerini de çağırdılar. Siyah beyazlılar bu oyuncuların temsilcilerine “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın yeni oyun sisteminde 2 oyuncuya yer vermeyeceğini belirtti. Siz de oynayacağınız bir kulüp bulun, gereken kolaylığı göstereceğiz” diyerek kararlarını ilettiler.

Şilili gitmezse sözleşme feshedilecek