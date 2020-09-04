Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret!

Siyah beyazlılarda ayrılmaya sıcak bakmayan Enzo Roco ve Nicolas Mirin kendilerine takım bulamadıklarını belirtirken, veda için şartlarını şu sözlerle ifade etti: “Bu paranın ya tamamını ödeyin ya da antrenmanlara çıkalım.”

04 Eylül 2020 Cuma - 8:11
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Yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırması gereken Beşiktaş’ta kendilerine takım bulmaları istenen oyuncuların ayrılmaya niyeti yok.
 
Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın geçen sezon verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yöneticiler sözleşmeleri devam eden Mirin ve Roco’nun menajerlerini de çağırdılar. Siyah beyazlılar bu oyuncuların temsilcilerine “Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın yeni oyun sisteminde 2 oyuncuya yer vermeyeceğini belirtti. Siz de oynayacağınız bir kulüp bulun, gereken kolaylığı göstereceğiz” diyerek kararlarını ilettiler.
 
Şilili gitmezse sözleşme feshedilecek
Fakat sezon başı kampına katılan Mirin ve Roco’nun kulübün bu talebine “Biz Avrupa’da menajerimizle birçok kulüp aradık fakat Beşiktaş’ın bize verdiği maaşı veren kulüp bulamadık. Beşiktaş’a gelmeden 350-400 bin Euro’ya oynuyorduk. Beşiktaş ile 3 yıllığına yıllık 1 milyon 300 bin Euro alıyoruz. Bu paranın ya tamamını ödeyin ya da antrenmanlara çıkalım” yanıtını verdikleri öğrenildi. Aldığı yanıta şaşıran Beşiktaş yönetimi ise yeni transfer Montero’nun idmana çıkmasının ardından Roco’dan bir kez daha kendi ayrılmasını isteyecek. Yine kabul etmezse Şilili futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Enzo Roco Nicolas Mirin transfer
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