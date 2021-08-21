Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasında siyah beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala hastaneye kaldırıldı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 23:33 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 23:39
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Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadelenin ikinci yarısında tüm futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.
 
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, 71. dakikaya kadar aradığı golü bulamazken siyah-beyazlıların başarılı sol beki Fabrice N'Sakala fenalaşarak bir anda kendisini yere bıraktı.
 
İLK MÜDAHALE'Yİ NECİP YAPTI
 
Beşiktaş kaptanlarından Necip Uysal, yerde yatan N'Sakala'nın hemen yanına gitti ve ilk müdahaleyi yaptı. Hakem Ümit Öztürk oyunu durdururken, sağlık görevlileri hızlı bir şekilde sahaya girerek 31 yaşındaki futbolcunun durumunu kontrol etti.
 
İki takım futbolcuları ve teknik heyetleri, ambulansın hızlıca sahaya girerek N'Sakala'yı hastaneye götürmesini istedi. Sedyeye yatırılan N'Sakala, daha sonrasında hastaneye kaldırıldı.
 
BEŞİKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
 
Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
 
ÜMİT ÖZTÜRK HOCALARIN GÖRÜŞÜNÜ ALDI
 
N'Sakala'nın hastaneye kaldırılmasının ardından hakem Ümit Öztürk, iki takımın teknik direktörleriyle görüştü ve maçın devam edip etmemesi yönünde görüşlerini aldı. Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un devam etme kararlarının ardından Ümit Öztürk maçı kaldığı yerden tekrar başlattı.
 
N'SAKALA'NIN BİLİNCİ AÇIK
 
Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili yapılan açıklamada N'Sakala'nın nefes alışverişinde problem olmadığı ve başarılı futbolcunun bilincinin açık olduğu kaydedildi.
 
GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
 
Yaşanan korkulu olayın sonrasında Galatasaray Kulübü, N'Sakala için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
 
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun N'Sakala! Gaziantep FK ile Beşiktaş JK arasında oynanan karşılaşma esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş futbolcusu Fabrice N'Sakala'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede kendisinden iyi haberler almayı diliyoruz" mesajını paylaştı.

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