Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi alarm! 6 isim sınırda...

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa 'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.

Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.

- Atiba Hutchinson cezalı

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı futbolcunun yanı sıra Burak Yılmaz , Gökhan Gönül, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in durumu da belirsizliğini koruyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak ilk yarıyı tamamlayamayan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün tedavileri maç gününe kadar devam edecek. Uzun süredir tedavileri nedeniyle takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in durumuna da sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın birlikte karar verecek.

- Sarı kart cezası sınırında 6 oyuncu

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin , Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

- İki takım 6. kez karşı karşıya gelecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş , 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.