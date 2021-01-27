Beşiktaş'ta flaş Dorukhan Toköz gelişmesi!

Yıldız futbolcuyla sözleşme yenileyemeyen Beşiktaş, Dorukhan Toköz için İtalyan kulüpleriyle görüşüyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:58
İLGİLİ HABERLER
Ajdin Hasic Yeni Malatyaspor'a imza atıyor Hulk'un menajerinden bomba gibi açıklama Mirin ve Vida'ya talip çıktı! Ne Visca ne İrfan Can! Crivelli Beşiktaş'a... Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi

Siyah-Beyazlı takıma 2018 yılında katılan Dorukhan Toköz, ortaya koyduğu başarılı performansın ardından kısa sürede ilk 11’in değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Sonrasında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 sezon futboldan kopsa da güçlü şekilde geri dönen Milli futbolcu, dönem sonunda bitecek olan kontratı için yeni Beşiktaş Yönetimi’yle görüşmelerde bulunmuştu.
 
Ancak yıllığı 1.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme isteğinde bulunan 24 yaşındaki futbolcuya, Kara Kartal’dan 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık kontrat hamlesi gelmişti. Uzun süredir bu konuda yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan yönetim, başarılı oyuncunun sezon sonunda boşa çıkmaması için ayrılık kararı aldı. Dorukhan Toköz konusunda 2 İtalyan kulübüyle görüşme halinde bulunan Siyah-Beyazlılar, yetenekli futbolcuyu transfer döneminin bitimine kısa süre kala elinden çıkarmak istiyor.
 
SEZON SONUNA KALIRSA FENERBAHÇE
 
Beşiktaş Yönetimi’yle yaptığı görüşmede, “Ben, buradan ayrıldıktan sonra Avrupa’ya gitmek istiyorum” diyen Dorukhan Toköz için yapılan temasların bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe’nin de takibinde bulunan başarılı oyuncunun, ara dönemde satılmaması halinde sezon sonunda bonservissiz olarak Fenerbahçe’ye katılma durumunun olması sebebiyle Siyah-Beyazlı idareciler, operasyonu Ocak içinde tamamlamak istiyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: dorukhan toköz beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe 20 milyon euro'luk Moussa Marega'yı bedavaya alıyor! Fenerbahçe 20 milyon euro'luk Moussa Marega'yı bedavaya alıyor!
Başakşehir Ömer Ali Şahiner'i transfer edince Trabzonspor Visca bombasını patlattıBaşakşehir Ömer Ali Şahiner'i transfer edince Trabzonspor Visca bombasını patlattı Başakşehir'in İrfan Can nazı bitmeyince Galatasaray da Gedson Fernandes bombasını patlattıBaşakşehir'in İrfan Can nazı bitmeyince Galatasaray da Gedson Fernandes bombasını patlattı Şansal Büyüka İrfan Can Kahveci gerçeğini yazdı! 'Köşeye sıkıştırmak için...'Şansal Büyüka İrfan Can Kahveci gerçeğini yazdı! 'Köşeye sıkıştırmak için...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.