Beşiktaş'ta flaş Dorukhan Toköz gelişmesi!

Siyah-Beyazlı takıma 2018 yılında katılan Dorukhan Toköz, ortaya koyduğu başarılı performansın ardından kısa sürede ilk 11’in değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Sonrasında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 sezon futboldan kopsa da güçlü şekilde geri dönen Milli futbolcu, dönem sonunda bitecek olan kontratı için yeni Beşiktaş Yönetimi’yle görüşmelerde bulunmuştu.

Ancak yıllığı 1.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme isteğinde bulunan 24 yaşındaki futbolcuya, Kara Kartal’dan 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık kontrat hamlesi gelmişti. Uzun süredir bu konuda yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan yönetim, başarılı oyuncunun sezon sonunda boşa çıkmaması için ayrılık kararı aldı. Dorukhan Toköz konusunda 2 İtalyan kulübüyle görüşme halinde bulunan Siyah-Beyazlılar, yetenekli futbolcuyu transfer döneminin bitimine kısa süre kala elinden çıkarmak istiyor.

SEZON SONUNA KALIRSA FENERBAHÇE

