Beşiktaş'ta flaş Josef de Souza gelişmesi

Teknik heyet de istiyor



Teknik patron Sergen Yalçın’ın da çok memnun olduğu Josef de Souza’nın sözleşmesinin en kısa sürede uzatılmasını istediği aktarıldı. Yalçın’ın, kontratının yenilenmesi halinde deneyimli oyuncunun performansının daha da artacağına inandığı kaydedildi.