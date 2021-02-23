Beşiktaş'ta flaş Rosier sürprizi

Sezon başında kiralık olarak transfer edilen Rosier için Beşiktaş Sporting Lizbon ile masaya oturdu.

23 Şubat 2021 Salı - 9:44
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24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı.
 
Beşiktaş Yönetimi, Fransız sağ bek Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile pazarlık masasında… 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın S.Lizbon'a 2.5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

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Etiketler: rosier beşiktaş
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