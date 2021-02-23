Beşiktaş'ta flaş Rosier sürprizi

23 Şubat 2021 Salı - 9:44
24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz
kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş
bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş Yönetimi, Fransız sağ bek Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile pazarlık masasında… 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın S.Lizbon'a 2.5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.