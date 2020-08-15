Beşiktaş'ta Gökhan Akkan transferi için geri sayım!

Beşiktaş Kulübü, kale bölgesi için son olarak hedefini Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki eldiveni Gökhan Akkan olarak belirledi. Siyah- Beyazlılar, Gökhan için Umut Nayir’ı takasta isteyen Karadeniz ekibiyle anlaşmaya yakın...

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:19
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Kara Kartal, yeni sezon öncesinde kale bölgesinden forvet hattına kadar birçok futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Bu doğrultuda birçok alan için transfer çalışması içerisinde bulunan yönetim, kaleci transferini de gündemden düşürmüyor. Beşiktaş’ın son olarak Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan’ı takımına kazandırmak için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Karadeniz ekibinin, başarılı kalecinin karşılığında Umut Nayir’ı istediği, tarafların imzayı atmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.
 
Sağ beke Ahmet Oğuz...
 
Gökhan Gönül’le yollarını ayırmasının ardından Douglas için de Erzurumspor’la anlaşan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için yerli bir ismi tercih etme kararı aldı. Kara Kartal’ın, Gençlerbirliği’yle yollarını ayıran 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz’un peşinde olduğu bildirildi. 27 yaşındaki futbolcuya 350 bin Euro’su garanti para, 400 bini de performansa dayalı olmak üzere toplamda 750 bin Euro önerildiği kaydedildi. (Fanatik)
 
 

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