Beşiktaş'ta gözer artık Rachid Ghzezzal'da

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği geçen sezon 35 mücadeleye çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek elde edilen çifte şampiyonluğa direkt olarak etki eden Rachid Ghezzal, bu döneme iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Leicester City'den bonservisinin alınmasının ardından 7 mücadelede bir gol ve 1 asistle oynayan Cezayirli kanat oyuncusu, sakatlığını atlatmasının ardından Milli arada eski gücünü yeniden topladı.