Beşiktaş'ta hedef art arda 3.galibiyet

04 Aralık 2020 Cuma - 9:09
Beşiktaş, üst üste 3. İstanbul
derbisinden de zaferle ayrılmak istiyor. Başakşehir
ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek iki kritik virajı 6 puanla dönen Beşiktaş
, Kasımpaşa
'yı da devirmek istiyor.
CYLE LARIN YERİNE N'KOUDOU
Bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlıların 1 puan altında 5. sırada bulunan Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Cyle Larin forma giyemeyecek.
Larin'in yokluğunda derbide 4. golün asistini yapan N'Koudou'ya şans verilmesi bekleniyor.
JOSEF ŞOKU!
Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Ljajic karantida bulunan Ajdin Hasic'den yoksun mücadele edecek Kartal'a perşembe günü bir kötü haber
de Josef de Souza'dan geldi.
Çarşamba Günü idmanda ağrı
hisseden ve MR'ın sağ kasık ön adalesinde zorlanma tespit edilen Sambacı, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.