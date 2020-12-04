Beşiktaş'ta hedef art arda 3.galibiyet

Beşiktaş, üst üste 3. İstanbul derbisinden de zaferle ayrılmak istiyor. Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek iki kritik virajı 6 puanla dönen Beşiktaş Kasımpaşa 'yı da devirmek istiyor.

CYLE LARIN YERİNE N'KOUDOU

Bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlıların 1 puan altında 5. sırada bulunan Kasımpaşa ile oynayacağı maçta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Cyle Larin forma giyemeyecek.

Larin'in yokluğunda derbide 4. golün asistini yapan N'Koudou'ya şans verilmesi bekleniyor.

JOSEF ŞOKU!

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Ljajic karantida bulunan Ajdin Hasic'den yoksun mücadele edecek Kartal'a perşembe günü bir kötü haber de Josef de Souza'dan geldi.