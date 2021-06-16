Beşiktaş'ta hedef önce Sergen Yalçın sonra Ghezzal - Rosier!

Lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ’ta artık yeni sezon için çalışmalar resmen hız kazanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, EURO 2020’de bugünkü Türkiye-Galler maçı sonrası düğmeye basarak çalışmaları somutlaştıracak.

Türkiye-Galler maçını tribünde izlemek için Azerbaycan ’ın başkenti Bakü’ye giden siyah-beyazlı kulübün başkanı, İstanbul ’a döner dönmez önce Sergen

Yalçın’ın sözleşme konusunu ardından da iç ve dış transferi çözmek için kolları sıvayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi bir araya gelerek artık sözleşmenin son detaylarını masaya yatıracak. Yalçın’ın kontrat imzalamasının ardından hem iç ve dış transfere yoğunlaşılacak.

Buradaki ilk hedef Rachid Ghezzal olacak. Geçen sezonki çifte kupalı şampiyonlukta 18 asistiyle yıldızlaşan Cezayirli futbolcunun takımda kalabilmesi için uğraş verilecek. Bonservisi Leicester City’de olan 29 yaşındaki Ghezzal, Beşiktaş’ta devam etmek istiyor. Ancak Leicester City’nin de ikna edilmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar olacak. Sergen Yalçın’ın da raporuyla dış transfer perdesi açılacak ve forvet başta olmak üzere eksik bölgelere hamleler için çalışmalar artacak.

Gözler Rosier’de

Siyah-beyazlılarda bir diğer beklenen isim Valentin Rosier olacak. Portekiz kulübü Sporting Lizbon’la görüşmeler halinde olan Beşiktaş, Rosier’yi takımda tutmak istiyor.

Beşiktaş ile lig ve kupa zaferleri yaşayan ve etkili bir performans çizen Rosier de kalmaktan yana duruyor. 24 yaşındaki sağ bekin en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymesi için görüşmeler aynı yoğunlukta sürüyor. Artık güzel haberlerin gelmesi isteniyor.

Asist kralları

Şampiyonluk ve kupa zaferinde büyük katkı veren Ghezzal ile Rosier, özellikle asist konusunda yıldızlaşmıştı. Ghezzal lig ve kupada 18 yaparken, Rosier de 7 asiste imza atmıştı.

Sağ kanatta genelde arkalı önlü oynayan ikili, toplamda 25 asistle dikkat çekti. Süper Lig’de asist kralı olan Ghezzal, 8 de gol kaydetti. Tek başına 25 gole direkt etki eden Ghezzal, 35 maçta 2 bin 697 dakika süre aldı.