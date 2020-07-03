Beşiktaş'ta hedef Santi Cazorla!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Santi Cazorla’ya yıllık 1 milyon Euro ücret teklif etti. Katar’dan El Sadd takımının da talip olduğu öne sürülen Cazorla, siyah beyazlı kulübün teklifini kabul ederse resmi imzalar atılacak.

03 Temmuz 2020 Cuma - 9:25
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Yeni sezona düşük maliyetli bir kadroyla girmek için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta takviye planlanan mevkilerden biri de orta saha... Bu pozisyon için Kayserili Mensah’ı düşünen ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle Ganalı’dan vazgeçen siyah beyazlıların Villarreal ile sözleşmesi sona eren Santi Cazorla ile masaya oturduğu öne sürüldü. AS’ taki habere göre Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcu ile görüştü ve yıllığı 1 milyon Euro’dan iki yıllık sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.
 
81 kez milli formayı giydi
 
Cazorla serbest olduğu için Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Bununla beraber Cadena Ser’in haberine göre Katar ekiplerinden El Sadd da Cazorla’yı kadrosuna katmak istiyor. İlerleyen yaşına rağmen performansıyla beğeni toplayan Cazorla bu sezon Villarreal formasıyla 29 maça çıkarken 8 gol attı ve 8 de asist yaptı. Başarılı oyuncu kariyeri boyunca Oviedo, Recreativo, Malaga ve Arsenal formalarını da giydi. Cazorla 81 kez İspanya Milli Takım’nda oynayıp 15 gol attı. (Beşiktaş)
 
 

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