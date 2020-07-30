Beşiktaş'ta hedef Wellington Nem!

Beşiktaş'ta transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takım Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu Wellington Nem ile temas kurduğu öğrenildi.

30 Temmuz 2020 Perşembe - 12:33
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Beşiktaş Avrupa vizesini almasıyla birlikte transferde vitesi yükseltti. Takıma kanat takviyesi isteyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu Wellington Nem ile temas kurduğu öğrenildi.
 
Siyah - beyazlıların 1 milyon Euro isteyen futbolcu ile pazarlık halinde olduğu ve maaş ücretini düşürüp bonuslar ekleyerek transferi cezbedici hale getirmek istediği de gelen haberler arasında 
 
Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'un Wellington Nem için bonservis ücreti ödenmeyeceği öğrenildi Fluminense'den Shakhtar Donetsk'e transfer olarak Avrupa’ya adım atan ve performansıyla göz dolduran 28 yaşındaki Wellington Nem, her iki kanatta da boy gösterebilirken 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor. 
 

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