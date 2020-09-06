Beşiktaş'ta Jeroen Zoet sesleri! Transferde iki rakip çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, PSV Eindhoven forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Jeroen Zoet ile ilgilendiği ifade edilirken, oyuncu için Middlesbrough ve İtalyan ekibi Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi.

06 Eylül 2020 Pazar - 13:38 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 13:48
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, kaleye düşündüğü isim belli oldu. Hollanda basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı.
 
Haberde, tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve İtalya Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Takımdaki yerini kaybeden Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, PSV'nin kaleci Yvon Mvogo takviyesinin de deneyimli eldivenin ayrılığını hızlandıracağına vurgu yapıldı.
 
 
 
Kariyeri boyunca Hollanda'da oynayan Jeroen Zoet, altyapısından yetiştiği PSV Eindhoven'la 2009 yılına profesyonel sözleşme imzaladı.
 
 

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