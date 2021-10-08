Beşiktaş'ta Kaan Ayhan defteri yeniden açılıyor

Beşiktaş’ta yaz transfer döneminde kadroya katılması gündeme gelen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye basılıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da bu transfer girişimine sıcak baktığı vurgulandı.

Hem Türk olması hem de defansif anlamda birçok farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle milli stoperin ismi yeniden gündeme alındı. İtalya Serie A’da Sassuolo forması giyen Kaan’ın transferinin önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, bir dahaki sene ilk 11’de yer alacak Türk sayısının 4’e çıkacak olmasını da göz önünde bulundurduğu bildirildi.

Sassuolo’da fazla şans bulamaması nedeniyle Beşiktaş ’a gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki futbolcu için devre arası gelmeden İtalya’ya gitmeyi düşünen yönetimin, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Şu an için stoperde bir sıkıntısı olmayan fakat bir sonraki sezonun transferini şartlar uygun olması halinde devre arasında bile almayı düşünen yönetim, son olarak Sergen Yalçın’ın raporuna göre hareket edecek. Önümüzdeki günlerde Vida ile de sözleşme uzatmak için masaya oturacak olan yönetim bu nedenle stoper yapılanmasında acele karar vermeyecek.