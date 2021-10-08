Beşiktaş'ta Kaan Ayhan defteri yeniden açılıyor

Yaz ayı transfer döneminde Sassuolo'nun kapısını çalan Beşiktaş Kaan Ayhan için Ocakta yeniden devreye girecek.

08 Ekim 2021 Cuma - 8:46
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Beşiktaş’ta yaz transfer döneminde kadroya katılması gündeme gelen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye basılıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da bu transfer girişimine sıcak baktığı vurgulandı.
 
Hem Türk olması hem de defansif anlamda birçok farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle milli stoperin ismi yeniden gündeme alındı. İtalya Serie A’da Sassuolo forması giyen Kaan’ın transferinin önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, bir dahaki sene ilk 11’de yer alacak Türk sayısının 4’e çıkacak olmasını da göz önünde bulundurduğu bildirildi.
 
Sassuolo’da fazla şans bulamaması nedeniyle Beşiktaş’a gelmeyi çok isteyen 25 yaşındaki futbolcu için devre arası gelmeden İtalya’ya gitmeyi düşünen yönetimin, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı düşündüğü belirtildi.
 
Şu an için stoperde bir sıkıntısı olmayan fakat bir sonraki sezonun transferini şartlar uygun olması halinde devre arasında bile almayı düşünen yönetim, son olarak Sergen Yalçın’ın raporuna göre hareket edecek. Önümüzdeki günlerde Vida ile de sözleşme uzatmak için masaya oturacak olan yönetim bu nedenle stoper yapılanmasında acele karar vermeyecek.
 
Şu anda Kartal’da kadroda Vida, Welinton, Montero ve Serdar Saatçı gibi isimler yer alıyor. Böyle önemli isimlere karşın Kaan Ayhan gibi bir oyuncuda fırsat transferi çıkarsa kaçırılmak istenmiyor.

Sadece 97 dakika
 
Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo’da sadece 3 maçta forma giydi. Milli stoper, Serie A’daki bu 3 karşılaşmada 97 dakika sahada kalabildi. Kaan, bu sezon genelde yedekler arasında bekledi. (Milliyet)

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Etiketler: kaan ayhan beşiktaş
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