Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için transfer operasyonu başladı!

Beşiktaş, milli oyuncu Kaan Ayhan için Serie A ekibi Sassuolo'ya teklifni yaptı.

10 Ekim 2021 Pazar - 9:19
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Beşiktaş ara transfer döneminde milli futbolcu Kaan Ayhan’ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
 
Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız” diye konuştu.
 
Beşiktaş sezon başında da Kaan Ayhan ile ilgilenmiş ancak Sassuolo, satın alma opsiyonu ile kiralama formülünü reddetmişti. Siyah beyazlıların bu kez milli oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacağı öğrenildi.

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Etiketler: beşiktaş kaan ayhan transfer
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