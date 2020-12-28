Beşiktaş'ta kendisini buldu kalmak istiyor

Beşiktaş 1 yıllığına Sporting Lizbon'den kiraladığı ve kontratına satın alma opsiyonu koydurmadığı Valentin Rosier için devre arasında Portekiz ekibiyle masaya oturacak. Gelecek sezon için de kiralama teklifi yapacak olan siyah beyazlılar bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu da konacak. Beşiktaş , 2021-22 sezonu sonunda bonservisiyle almayı planladığı Fransız futbolcu da İstanbul 'da yaşayıp Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

KARTAL'DA KENDİNİ BULDU

Siyah beyazlı takımda çok mutlu olan ve Beşiktaşlı taraftarların hem beğenisi hem sevgisini kazanan Rosier, Ankaragücü maçının ardından bu konuyla ilgili olarak "Taraftarların burada kalmamı istemesi çok güzel. Demek ki iyi işler yapıyorum. Ben sahaya odaklanmış haldeyim. Bu konular için beni temsil eden kişiler var. Onlar zamanı gelince ilgileneceklerdir" demişti.