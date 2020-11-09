Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 4 pozitif vaka...

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi - 18:19 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 18:23
İLGİLİ HABERLER
Adem Ljajic kangreni devam ediyor! Beşiktaş hep ekside! Beşiktaş'ın yeni kalecisi İspanya'dan geliyor 4 futbolcuyla özel görüşme! 'Bu hatalar antrenmanda bile yapılmaz' Ve beklenen son! Ayrılık açıklandı

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin  Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, bugün BJK Nevzat  Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi neticesinde, üç  futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerine  yer verildi.
 
Pozitif bulguya rastlanan futbolcular ile personelin takip, izolasyon  ve tedavi sürecine de ilgili protokoller gereği başlandığı kaydedildi.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Beşiktaş koronavirüs pozitif vaka
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili şok iddia Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili şok iddia
Büyük şok! GönderiyorlarBüyük şok! Gönderiyorlar Galatasaray'dan 8 bomba birden! Galatasaray'dan 8 bomba birden!  Büyük umutlarla transfer edildi sadece 2 dakika oynayabildiBüyük umutlarla transfer edildi sadece 2 dakika oynayabildi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.