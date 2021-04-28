Beşiktaş'ta Larin korkusu! Ya Aboubakar gibi olursa?

Takımla çalışan Kanadalı golcü Rize ’ye götürüldü ancak bugün yedek soyunabilir. Sergen Yalçın, Aboubakar’ın Sivas ’ta yeniden sakatlanması nedeniyle Larin konusunda dikkatli davranacak. Yıldız oyuncu kulübede yer alırsa Kartal yine santrforsuz düzenle maça başlayacak.

Şampiyonluk yolundaki zorlu randevuda Çaykur Rizespor ’la kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş ’ta dün Cyle Larin sevinci yaşandı. Sağ arka adalesindeki sakatlığı yüzünden Hes Kablo Kayserispor maçında riske edilmeyen Kanadalı golcü takımla birlikte çalıştı. Larin’in antrenmanın tamamında yer aldığı ve kendisini iyi hissettiği aktarıldı. Aboubakar ve Cenk Tosun ’un yokluğunda Larin’in takıma dönüşüyle rahat bir nefes alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, herhangi bir şikayeti kalmayan yıldız oyuncuyu Rize kafilesine dahil etti.

Şu an takımdaki tek sağlıklı golcü olan Cyle Larin’in Çaykur Rizespor’a karşı 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise bugün netlik kazanacak. Sergen Yalçın, Aboubakar’ın Sivasspor deplasmanında yeniden sakatlanması yüzünden Larin konusunda çok dikkatli davranıyor.

Kanadalı golcüyle ilgili Sergen Yalçın’ın önünde iki seçenek bulunuyor. Kayserispor maçını santrforsuz geçen Yalçın’ın ilk planı Larin’i ilk 11’de maça başlatarak, Gökhan Töre’yi kenara çekmek olacak. Deneyimli teknik adamın, yıldız golcüyü hamle oyuncusu olarak yedek soyundurmaya karar vermesi halinde ise orta saha ve hücum hattı N’Koudou-Ljajic-Atiba-Ghezzal-Gökhan Töre beşlisinden oluşacak. Bu arada sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk, Oğuzhan ve Hasic’in yanı sıra Rosier ve Necip’in de sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle Beşiktaş’ın yedek kulübesinde de sıkıntı yaşanıyor. Sağ bekte mecburen Dorukhan’ı görevlendirecek olan Sergen Yalçın’ın elinde oyuna müdahale anlamında yine çok az sayıda oyuncu olacak.

30 gol, 9 asist

