Beşiktaş'ta Larin operasyonu! 10 milyon euro'ya ret

Larin için gelen resmi teklifleri reddeden Beşiktaş, tecrübeli golcüyle yeni sözleşme imzalayacak.

19 Şubat 2021 Cuma - 8:21
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10 milyon euroya ret
 
Başarılı golcüye ara transfer döneminde İngiltere’den gelen 10 milyon euroluk teklifi bile kabul etmeyen Kartal’ın, 25 yaşındaki oyuncunun 2022’de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirlendi.
 
Kontratını 2-3 yıl uzatma
 
Transfer, sözleşme konularını sezon sonuna bırakan ve oyuncuların şampiyonluk yarışındaki motivasyonlarını bozmak istemeyen yönetim, mali şartların oluşması halinde Larin’i uzun süreli kontratla elinde tutmayı hedefliyor. Takımın hücum gücünü korumayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Larin ile büyük olasılıkla mayıs ayında masaya oturacak. Tarafların anlaşması durumunda başarılı oyuncunun kontratı 2 veya 3 yıl uzatılacak. 

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Etiketler: larin beşiktaş
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