Beşiktaş'ta Ljajic kararı

05 Şubat 2021 Cuma - 9:58
Adem Ljajic, Antalya
'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi. 29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı.
Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Konya
maçında yeniden yedeğe çekilecek. Bu arada Trabzon
karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok.