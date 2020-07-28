Beşiktaş'ta Mehmet Topal gündemi!

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezona daha güçlü ve bol alternatifli bir orta saha rotasyonu ile başlamayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar, Mohamed Elneny’nin ayrılması halinde dahi kiralıktan dönecek olan Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy ’un yanı sıra sakatlıktan kurtulan ve ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giyen Dorukhan Toköz’le yeni sezona başlayacak.