Beşiktaş'ta milyonluk tehlike! Boşa gidecek...

Ghezzal, Josef de Souza ve Aboubakar gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas, Tyler Boyd ve Nicolas Isimat-mirin’e takım bulunamazsa milyonlar adeta boşa gidecek.

11 Ekim 2020 Pazar - 13:38 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 13:41
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Transfer döneminde birçok yabancı ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta yabancı sayısı 18'e yükselmişti. Kurallar gereği 14 futbolcuyu kaydedebilen siyah-beyazlılar, Jeremain Lens, Douglas, Tyler Boyd ve Nicolas Isimat-mirin'i kadro dışı bırakmıştı.
 
Kara Kartal maaş yükünden kurtulabilmek için 4 yıldızı da elden çıkarmayı planlarken, transfer dönemi açık olan sadece dört ülke bulunuyor.
 
Avrupa'da Rusya, İsviçre, Hırvatistan, Asya'da ise Katar'da transfer dönemi devam ediyor.
 
 
 
Hürriyet'in haberine göre; Jeremain Lens, Douglas, Isimat-mirin ve Boyd'a yıllık toplam 5.2 milyon euro (48.3 milyon TL) garanti ücret ödeniyor.
 
Eğer bu 4 isme kulüp bulunamazsa transferler kış dönemine sarkacak ve Kara Kartal milyonlarca TL zarara uğrayacak.
 

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Etiketler: Süper Lig Beşiktaş
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