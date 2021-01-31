Beşiktaş'ta Mirin'den sonra Lens'le de yollar ayrılmak üzere

Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e göndermek üzere...

31 Ocak 2021 Pazar - 17:15
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Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketleri anlar yaşanıyor. Isimat Mirin iler karşılıklı anlaraşarak yollarını ayıran Beşiktaş Lens'i de elden çıkarmak istiyor. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ekiplerinde Fatih Karagümrük talip oldu. Forvete Everton'dan eski golcüsü Cenk Tosun'u getiren Sergen Yalçın'ın ekibinde stoper transferin son gününde bir stoper de eklenebilir. Bu bölge için en güçlü aday Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj. Diğer yandan Güven Yalçın ve Lecce göerüşmeleri de sürüyor.

KARAGÜMRÜK, LENS'İ İSTİYOR

Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme, şu şekilde aktardı; "Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Isimat Mirin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. 1.5 yıllık alacaklarının yarısı ödenecek. Kadro dışı kalan diğer isim Lens ile bir anlaşma sağlanmış değil. Lens'in İstanbul'da ayrılmama gibi bir düşüncesi var. Fatih Karagümrük, Lens için sezon sonuna kadar bir teklif yaptı Beşiktaş'a. Süper Lig ekibi, sezon sonuna kadar Lens'i istedi. Beşiktaş ise görüşmelere izin verdi. Hatta rakamlar konusunda ise Karagümrük'e yardımcı olacağını aktardı. 1.8 milyon Euro kalan ücretinin yarısını ödemek istiyor Karagümrük."
 

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Etiketler: lens beşiktaş
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