Beşiktaş'ta Montero kadrodan çıkarıldı

24 Eylül 2021 Cuma - 11:19
Beşiktaş'a bir sakatlık haberi daha geldi.
Altay maçı öncesi açıklama yapan Beşiktaş
, Montero'nun kadrodan çıkarıldığı açıkladı;
Açıklama şöyle; Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay
maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.'
ELDE KALAN TEK STOPER DE GİTTİ
Siyah Beyazlı kulüpte sakatlıklar teknik heyetin işini bir hayli zorlaştırdı. Zaten 16 kişilik bir kadro ile İzmir
'e giden Beşiktaş'ta elde kalan tek stoper Montero'nun da kadrodan çıkartılması ile savunma hattının nasıl oluşacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
Beşiktaş'ta İzmir deplasmanında olamayacak isimler şu şekilde:
Rosier (Cezalı)
Montero
Vida
Batshuayi
Ghezzal
Alex Teixeira
N'Koudou
Necip Uysal
Mehmet Topal