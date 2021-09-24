Beşiktaş'ta Montero kadrodan çıkarıldı

Altay deplasmanına giden Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Montero sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma - 11:19
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Beşiktaş'a bir sakatlık haberi daha geldi.
 
Altay maçı öncesi açıklama yapan Beşiktaş, Montero'nun kadrodan çıkarıldığı açıkladı;
 
Açıklama şöyle; Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.'
 
ELDE KALAN TEK STOPER DE GİTTİ
 
Siyah Beyazlı kulüpte sakatlıklar teknik heyetin işini bir hayli zorlaştırdı. Zaten 16 kişilik bir kadro ile İzmir'e giden Beşiktaş'ta elde kalan tek stoper Montero'nun da kadrodan çıkartılması ile savunma hattının nasıl oluşacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
 
Beşiktaş'ta İzmir deplasmanında olamayacak isimler şu şekilde:
 
Rosier (Cezalı)
 
Montero
 
Vida
 
Batshuayi
 
Ghezzal
 
Alex Teixeira
 
N'Koudou
 
Necip Uysal
 
Mehmet Topal
 
Cyle Larin

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Etiketler: montero beşiktaş
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