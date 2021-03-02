Beşiktaş'ta paralar ödeniyor puanlar geliyor!

Beşiktaş yönetiminin futbolcuların maaşlarını zamanında ödemesi takımda moralleri bir hayli yükseltiyor.

02 Mart 2021 Salı - 8:26
İLGİLİ HABERLER
Dorukhan Toköz açıklaması dikkat çekti Neden yedek kaldığı ortaya çıktı Larin için sıraya girdiler! 2 talip daha Salih Uçan bombası! G.Saray dediler ama... Beşiktaş'tan Salih Özcan atağı

Sezona hayal kırıklığıyla başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda gösterdiği performansla herkesi önce şaşırtan sonra kendisine adeta hayran bıraktıran Beşiktaş'ta, bu başarı alkışları toplarken, yönetim kurulu da üstüne düşeni eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Göreve geldiklerinde maaşlarını aylarca geriden alan ve primleri yatmayan futbolcuların önce bu sorununu çözen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, günü gününe yapamasa da artık ödemeleri fazla geciktirmiyor.
 
Şu an için bir ay geriden ödeme yapan fakat primleri tam zamanında yatırmaya çalışan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önüne mümkün olabildiği kadar az maddi sorun yaşayan bir takım çıkarmaya çalışıyor.
 
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önce futbolcularla konuşarak planlama yaptığı ve kurmaylarına da "Takıma ne kadar iyi futbolcu alırsanız alın, parasını zamanında ve eksiksiz ödemedikten sonra asla başarı elde edemezsiniz" dediği öğrenildi.
 
YILDIZLARI İSTEMEDİ
 
Sergen Yalçın'ın daha önce çalıştırdığı takımlardaki başarılarını da göz önünde bulundurarak, siyah-beyazlı teknik adama isimlerden öte parası ödenmiş bir takım sunmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu sistemin aksamaması için Hulk, Mandzukic ve Kalinic gibi isimlere yüksek rakamlar ödemedi. Takımın yanı sıra personel maaşlarını da zamanında ödeyerek tesislerde olumsuz bir hava oluşmasını engelleyen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki sezon maaşları bir ay geriden değil tam zamanında ödeyebilmenin hesaplarını yapıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç Trabzonspor maçından sonra itiraf etti! 'Maçı kaybetsin Erol Bulut'u kovalım' Ali Koç Trabzonspor maçından sonra itiraf etti! 'Maçı kaybetsin Erol Bulut'u kovalım'
Şansal Büyüka'nın Mostafa Mohamed iddiası deprem etkisi yarattı! 'Fenerbahçe...' Şansal Büyüka'nın Mostafa Mohamed iddiası deprem etkisi yarattı! 'Fenerbahçe...' Cenk Tosun'un babası resmi teklif aldıkları takımı açıkladı! 'Neden olmasın?' Cenk Tosun'un babası resmi teklif aldıkları takımı açıkladı! 'Neden olmasın?' Fenerbahçe'den scout transferi! Francis Amuzu bombası Fenerbahçe'den scout transferi! Francis Amuzu bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.