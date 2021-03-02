Beşiktaş'ta paralar ödeniyor puanlar geliyor!

Sezona hayal kırıklığıyla başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda gösterdiği performansla herkesi önce şaşırtan sonra kendisine adeta hayran bıraktıran Beşiktaş 'ta, bu başarı alkışları toplarken, yönetim kurulu da üstüne düşeni eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Göreve geldiklerinde maaşlarını aylarca geriden alan ve primleri yatmayan futbolcuların önce bu sorununu çözen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, günü gününe yapamasa da artık ödemeleri fazla geciktirmiyor.

Şu an için bir ay geriden ödeme yapan fakat primleri tam zamanında yatırmaya çalışan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önüne mümkün olabildiği kadar az maddi sorun yaşayan bir takım çıkarmaya çalışıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önce futbolcularla konuşarak planlama yaptığı ve kurmaylarına da "Takıma ne kadar iyi futbolcu alırsanız alın, parasını zamanında ve eksiksiz ödemedikten sonra asla başarı elde edemezsiniz" dediği öğrenildi.

YILDIZLARI İSTEMEDİ