Beşiktaş'ta puan avcısı Sergen Yalçın

Ligde ikinci yarının başındaki Sivasspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’la yolları ayrılan Abdullah Avcı, 18 haftada 30 puan toplayabildi. Sergen Yalçın ise 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Avcı’nın Beşiktaş’ı 18 maçta 28, Yalçın’ın Kartal’ı 14 karşılaşmada 27 kez fileleri sarstı.

21 Temmuz 2020 Salı - 9:29
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Beşiktaş’ta sezona başlayan ve 18 hafta görevde kalan Abdullah Avcı’nın ardından siyah beyazlılarda teknik adamlık koltuğuna oturan Sergen Yalçın, Avcı ile galibiyet sayılarını eşitledi. Abdullah Avcı yönetiminde 18 müsabakaya çıkan siyah beyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
 
Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivas mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’la yolları ayrılan Avcı, Kartal’ın başında mücadele ettiği 18 haftada 30 puan toplayabildi. Ligin 20. haftasında Çaykur Rize deplasmanıyla Beşiktaş’ta göreve başlayan Yalçın, siyah beyazlı ekibin başında 14 karşılaşmaya çıktı.
 
 

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