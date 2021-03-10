Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

10 Mart 2021 Çarşamba - 13:08
Beşiktaş, Gökhan Töre'nin soleus adalesinde 1. derece gerilme tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı
hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık
ekibimiz tarafından başlanmıştır."