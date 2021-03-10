Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'de 1.derece gerilme tespit edildi.

10 Mart 2021 Çarşamba - 13:08
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Beşiktaş, Gökhan Töre'nin soleus adalesinde 1. derece gerilme tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
 
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
 
"Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Etiketler: gökhan töre beşiktaş
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