Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a sürpriz! Basın toplantısını bastılar

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak hem teknik direktör hem de futbolcu olarak Beşiktaş 'ta şampiyonluk yaşayan ilk yerli isim olan Sergen Yalçın, Göztepe maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Tarif etmek mümkün değil. Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuyd8u. Pandemi var, taraftar yok. Çok stres yaşadık. Sezon sonunda o kadar bunaldık ki. Bugün otelde otururken dakikalar geçmiyordu. Bir an evvel bitsin istiyorduk. Çok sıkıldık gerçekten.

Çok mutluyuz, tüm taraftarımıza armağan olsun bu şampiyonluk. Böyle bir sezonda şampiyonluğu onlarla kutlayamamak üzücü.

"OYUNCULAR ÇOK BÜYÜK KARAKTER KOYDU"

Oyuncularım inanılmaz karakter koydular ortaya. Milli maç arasından sonra sürekli 6-7 sakatla geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Çok büyük karakter ortaya koydular. Zor bir maç, böyle şampiyonluk maçları zor olur.