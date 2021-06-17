Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş tazminat kararı!

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden uzun vadeli sözleşme ve tazminat maddesi istemedi. 'Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim' diyen deneyimli hoca, "Uzun mukaveleyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Beşiktaş ile aramda tazminat da söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2021 Perşembe - 9:31
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Beşiktaş 'ta yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI

Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti. 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME'DEN BAKÜ'YE

Sergen Yalçın, dün tatil yaptığı Çeşme'den Bakü'ye giderek A Milli Futbol Takımı'nın Galler maçını tribünden izledi. (Sabah)

 

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Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın tazminat açıklaması
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