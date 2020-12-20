Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan galibiyet yorumu!

Süper Lig'de BB Erzurumspor 'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Maçın başı zordu. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. 11 kişiyle beklediler. Çocuklar onu aşmaya çalıştılar ama ilk bölümde olmadı. Rölanti ve uzak oynadık. İstediğimiz oyun değildi ama bizim kontrolümüzdeydi

GOL YEMEDEN KAZANMAK SEVİNDİRİCİYDİ

En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da. Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi.

BU TARZ ÖZELLİKLERİ VAR

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır. Beklediğin performansı vermiyorsa her oyuncu tartışılır. Kağıt üstünde isimle oynanmıyor. Antrenör olarak biz de tartışılıyoruz. Futbolun gerçekleri var. Yüzleşmek zorundayız

GİDİŞATTAN MEMNUNUM

İstediğimiz gibi oyunu kontrol ediyor, baskı yapıyoruz, pas yapıyoruz. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirmeyi yavaş yavaş yapıyoruz, gidişattan memnunum