Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan itiraf! 'Kimse 8'de 8 yapamaz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

11 Nisan 2021 Pazar - 21:55
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Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
 
Bu hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor üçlüsü. Teknik ekip olarak bizi en çok düşündüren hafta buydu. Son bölüme tam kadro çıkacağız diye düşünürken, sakatlanan ve koronavirüslü oyuncularımız oldu.
 
ÖNEMLİ BİR MAÇTI
 
Beklentinin gerisinde kaldık ama bugün itibarıyla oynadığımız maç önemli bir maçtı
 
3 PUAN ALMAK ÇOK DEĞERLİ
 
Kazanmak çok önemli. 3 puan almak çok değerli. Gidiş gelişli bir maç oldu. Şartların zor olduğu bir maçta 3 puan alabilmek ve yolumuza böyle devam etmek bizim için çok önemli.
 
BU SENE İŞLER ZOR
 
Bu sene işler zor, her zaman bekliyoruz ki takım 3-5 gol atsın, herkes gol atsın. Futbol öyle oynanmıyor. Tamamen performansa dayalı bir oyun. Bu oyunda bunlar çok normal şeyler. Sezon boyunca her oyuncudan en iyi performansı alamazsın
 
KİMSE 8'DE 8 YAPAMAZ
 
Türk futbolu zor bir süreçten geçiyor. Bu bütün takımlar için geçerli, sadece bizim için değil. Bu trafikte sekteye uğramak normal. Kimse 8'de 8 yapamaz bu ligde, çok zor. Ne kadar az hasar alarak devam edersek, bizi o kadar mutlu eder

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