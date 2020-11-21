Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu itiraf: Bize yakışmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 21:58
İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'de Giuliano'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi! Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku! Fenerbahçe maçında... Erol Bulut: Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı 'Emre ağabey ve Sadık maçtan önce...' Denizlispor 3 maçta '0' çekti!

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;
 
Kazanmak çok önemli, 3 puanla ayrılmamız çok önemliydi. Eksiklerimiz var ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İlk yarı özellikle muhteşemdi.
 
YEDİĞİMİZ İKİ GOL YAKIŞMADI
 
3-0'dan sonra laubali davranışlar iki gol yememize sebep oldu. Son bölümde 10 kişi kalan rakibe karşı yediğimiz iki gol yakışmadı. Oynayan oyuncuların performansından memnunum.
 
Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. Nkoudou aylardır yok. Gökhan haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Zor şartlar bunlar. Bütün arkadaşlar için böyle

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Maç sonunda öfke ve isyan! 'Hangi başarıyla bu maça geldin?' Maç sonunda öfke ve isyan! 'Hangi başarıyla bu maça geldin?'
'Bu şartlarda futbol oynamak çok zor!''Bu şartlarda futbol oynamak çok zor!' Beşiktaş-Başakşehir maçında flaş tepki! Kriz sonrası öyle bir şey yaptı ki...Beşiktaş-Başakşehir maçında flaş tepki! Kriz sonrası öyle bir şey yaptı ki... Mert Hakan ilk golünü attı sosyal medya yıkıldıMert Hakan ilk golünü attı sosyal medya yıkıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.